Noicattaro, minori in branco contro coetaneo: il video fa il giro dei social

NOICATTARO - Due video girati tra le chat e finiti da ieri sera in rete riprendono la scena del pestaggio di un branco di minorenni ai danni di un coetaneo mentre è ormai steso per terra e sul cui corpo si infierisce con inaudita violenza. Il sindaco Raimondo Innamorato ha consegnato i video ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. «Ritengo sia giusto fare luce e chiarezza su questo gravissimo episodio e spero che i colpevoli siano individuati e puniti», sono le sue prime parole. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’episodio risalirebbe addirittura a martedì scorso (25 maggio) e il luogo del pestaggio, stando alle immagini, sarebbe avvenuto in zona «San Patrizio». Inoltre, il ragazzo vittima delle violenze sarebbe originario di Rutigliano, mentre nel branco ci sarebbe anche qualche ragazzo proveniente dal capoluogo. Le uniche «stranezze», al momento, sono la circostanza che non risulterebbe alcun intervento dei sanitari (118) e alcuna denuncia. I carabinieri stanno cercando di far luce e non si escludono evoluzioni nelle prossime ore. Uno dei video è stato postato sul social «Tik Tok» con sottofondo musicale, quasi si trattasse di un gioco. I social riportano l’indignazione e la preoccupazione soprattutto di tanti genitori nojani.