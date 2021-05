Altamura, la vendetta per amore rischia di far saltare in aria la palazzina

Altamura - Fa esplodere per vendetta una bomba vicino al cancelletto dell'abitazione del suo rivale, ma rischia di far saltare in aria i contatori del gas collocati lì vicino.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Altamura hanno arrestato D.G., 44 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, per danneggiamento, detenzione illegale di materiale esplodente e stupefacente.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri, quando al 112 è stata segnalata una deflagrazione che aveva mandato in frantumi i vetri del vano tecnico in cui sono collocati i contatori del gas, posto all'ingresso di un condominio in cui risiedono dieci famiglie.

Carabinieri e Vigili del fuoco sono corsi sul posto e hanno udito, poco dopo, un'altra esplosione proveniente da un isolato limitrofo. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato facile appurare che l'autore del danneggiamento, giunto a bordo di uno scooter azzurro, ha posizionato l'ordigno nei pressi del cancelletto condominiale e, dopo averne acceso la miccia, si è allontanato velocemente facendo perdere le sue tracce.

Raggiunto a casa il presunto responsabile, i carabinieri hanno scoperto che nascondeva 21 fuochi pirotecnici vietati del peso complessivo di circa 700 grammi, 8 ordigni rudimentali del peso di circa 420 grammi ed altri 2 ordigni confezionati artigianalmente del peso di 400 grammi, nonché 52 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina ed un bilancino di precisione. Trovato anche lo scooter utilizzato dall'uomo per raggiungere il condominio e l'abbigliamento indossato, compatibile con quello riscontrato attraverso le immagini di videosorveglianza.

Alla base del gesto, vi sarebbe il rancore nutrito dal 44enne nei confronti di un condomino della palazzina in cui è stato posizionato l'ordigno, per questioni di natura passionale.