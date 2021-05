Dal Porto di Bari all'Albania con 3 fiale di Astrazeneca in una borsa frigo: si indaga

La domanda principale è dove li portavano. Ma quella più interessante è dove li avevano presi. Due camionisti tedeschi, di origine iraniana, Abdolrahim Orangui Asr di 70 anni e Ghassem Farhadi di 73 anni, stavano per imbarcarsi al porto di Bari su un traghetto diretto in Albania. In una borsa frigo piena di ghiaccio, avevano tre fiale di vaccino AstraZeneca integre.

Le hanno scoperte e sequestrate alcuni giorni fa gli uomini delle Dogane e della Finanza. Il pm barese Luisiana Divittorio ha chiesto e ottenuto la convalida del sequestro e, ora, indaga per stabilire cosa è accaduto. Dal numero di lotto delle tre fiale proverà a ricostruire la provenienza del vaccino: le forniture sono tracciate. I due camionisti nel frattempo sono ripartiti: l’accusa per entrambi è di ricettazione.