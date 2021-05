Bari, nomina del nuovo procuratore: Rossi in vantaggio

Bari - Cinque voti a favore del procuratore facente funzioni di Bari Roberto Rossi, uno per Rodolfo Sabelli, ex presidente Anm, attuale aggiunto alla Procura di Roma. Cosi ha votato questa mattina la Quinta Commissione del Csm (incarichi direttivi) nella procedura per la nomina del prossimo procuratore della Repubblica di Bari. La parola passerà adesso al Plenum del Csm.