Bari, striscione intimidatorio allo stadio

Bari - Una testa (finta) di maiale mozzata, una frase che non lascia spazio ad equivoci: «Se non ci credete questa fine farete». Lo striscione è comparso stamattina davanti allo stadio San Nicola. Il riferimento, secondo una prima interpretazione, è alla opaca prestazione dei biancorossi sul campo della Turris, alla sonora sconfitta di domenica scorsa . Sul posto gli agenti della Questura hanno rimosso lo striscione e hanno avviato i primi accertamenti per risalire all'identità degli autori dell'intimidazione rivolta a società e squadra. Si indaga negli ambienti della tifoseria estrema.