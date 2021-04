E dopo 10 anni Locorotondo torna a festeggiare il 25 aprile

Bari - Dopo dieci anni Locorotondo torna a celebrare in maniera istituzionale la festa della Liberazione. Per un decennio, l’ex sindaco Tommaso Scatigna, esponente di Fratelli d’Italia, aveva «abolito» la ricorrenza. Il primo cittadino non aveva mai partecipato alle celebrazioni, né aveva permesso di esporre il labaro comunale. Solo la pervicacia di semplici cittadini e associazioni aveva consentito di ricordare il sacrificio della Resistenza con la deposizione di corone d’alloro e fiori alla lapide che commemora Giuseppe Di Vagno, martire del fascismo.

Ora si volta pagina. Questa mattina il neo sindaco Antonio Bufano, insieme agli amministratori di maggioranza e opposizione, ai comandanti dei carabinieri e della polizia locale, in piazza Vittorio Emanuele, ha reso omaggio alla lapide alla Resistenza e poi in villa comunale, al monumento dedicato ai Caduti. «Onorare chi si è battuto per liberare il nostro Paese dall’oppressione e dalla dittatura - commenta Bufano - ci rammenta quanto prezioso sia il valore della libertà. Ho inteso pertanto non solo partecipare all’evento con una commemorazione solenne in onore dei nostri caduti, ma farlo coinvolgendo tutta l’amministrazione comunale, compresi i colleghi di opposizione. Ritengo - prosegue il sindaco - che vi siano valori trasversali, come quello della nostra democrazia conquistata con fatica, che non potranno mai vederci divisi».

C’è tuttavia chi storce il naso. Nell’annuncio dell’iniziativa, l’amministrazione comunale parla genericamente di «commemorazione in memoria dei caduti» e non si fa menzione né della Resistenza: «Il 25 aprile – commenta qualcuno sui social network- non si commemorano i caduti delle guerre, ma la liberazione dal nazifascismo». Soddisfazione invece da parte della minoranza in consiglio comunale. «Siamo felici – sostiene il gruppo Innova Locorotondo – che l’amministrazione abbia raccolto il nostro invito nel festeggiare la data del 25 aprile, con cui si ricorda la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Abbiamo fortemente sollecitato questa iniziativa unitaria. Ci teniamo ad essere presenti, esattamente come abbiamo fatto negli ultimi, quando la festa della Liberazione a Locorotondo era un tabù per tutta l’amministrazione».