Capurso, nell'armadio ha una pistola pronta a sparare: arrestato insospettabile

Un insospettabile 56enne di Capurso (Ba) è stato arresto dai carabinieri per detenzione abusiva di armi e munizioni. L’uomo nascondeva in casa un’arma a salve modificata, con l’aggiunta di una nuova canna e idonea a sparare. I militari l’hanno trovata all’interno di un armadio, aveva il colpo in canna ed era pronta a sparare. Insieme all’arma sono stati rinvenuti anche 19 proiettili cal.38. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire il motivo per cui detenesse l’arma, ma per ora si trova ai domiciliari.