Bari, il programma del 25 aprile

Bari - Mobilitazione antifascista in vista delle celebrazioni del 25 aprile. Tra restrizioni e divieti, i Cobas promuovono una giornata di riflessione che, dopo oltre un anno di crisi economica e sociale causata dalla pandemia, si arricchisce di significati. Spiegano gli organizzatori: «Se come spesso si dice "la memoria è custodia del fuoco e non culto delle ceneri", il giorno della Liberazione deve essere per noi punto di connessione con quella storia che ci appartiene e che ancora ci guida nella battaglia contro il fascismo in tutte le sue forme. Non memoria impotente di un periodo storico lontano, ma forza viva che irrompe nel presente per riattualizzare la questione antifascista nei territori».

Il programma: alle 10.30 in piazza del Ferrarese, dibattito sull’antifascismo barese con Pati Luceri; alle 14 pranzo sociale nella ex Caserma Liberata; ore 16.30 da piazza Umberto la biciclettata per le strade della città.