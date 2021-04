Adelfia, in preda all’alcol picchia la zia di 82 anni e viene arrestato

BARI - Nipote violento e dipendente dall’alcol rientra a casa e inizia a picchiare la zia che lo accudisce da sempre con una furia cieca. Tenta addirittura di strangolarla fino a quando l’anziana riesce a sfuggire alle grinfie del congiunto e allerta il vicinato. Lui è stato arrestato: ha 44 anni ed è titolare di una piccola impresa artigiana. Lei è una signora di 82 anni: ha riportato ferite in varie parti del corpo, fortunatamente non gravi.

I soliti bene informati ad Adelfia parlano di una buona famiglia, di persone che non hanno mai dato adito a pettegolezzi di alcun genere. Il problema sembra unicamente l’alcoldipendenza dell’uomo. A quanto è trapelato dalle indagini, quando rientra a casa ubriaco, come accaduto l’altra sera, perde completamente la lucidità ed è capace anche di atti violenti.

Nella circostanza, i vicini di casa avrebbero sentito le urla strazianti dell’anziana e avrebbero intuito quanto stava accadendo in quell’appartamento, essendo l’uomo non nuovo a comportamenti del genere. Qualcuno riferisce di avere udito rumori inequivocabili di una violenta colluttazione con mobili e suppellettili che venivano danneggiati.

Per fortuna, la 82enne è riuscita a divincolarsi e a fuggire dall’appartamento chiedendo aiuto ai vicini di casa che a quel punto si sono resi conto con certezza di quanto stava succedendo.

Se non fosse riuscita a sfuggire all’ira dell’uomo violento, probabilmente le conseguenze sarebbero state nefaste per l’anziana.

Qualcuno ha telefonato ai Carabinieri della stazione cittadina che poco dopo sono intervenuti arrestando il 44enne.

L’aspetto inquietante, oltre che alla vicenda in sé, è legato piuttosto al fatto che in questo periodo di pandemia e di forzata mancanza di vita sociale, i casi di violenze domestiche sono in aumento.

Chi conosce bene il 44enne lo descrive come un giovane dedito al lavoro tanti anni fa, con talento nella sua attività artigianale, e non sa spiegarsi come il vizio dell’alcol si sia impossessato di lui fino a renderlo così violento. Sembra che tutto sia cominciato dopo la fine di una relazione sentimentale. Negli ultimi tempi sembra che rientrasse a casa spesso ubriaco, come riferiscono alcuni testimoni, al punto da abbandonarsi lungo le scale dell’appartamento nel quale abita con la zia.