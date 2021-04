Altamura, minore ha in casa eroina, cocaina e una pistola: scoperto dai carabinieri

I carabinieri di Altamura (Ba) hanno arrestato un minorenne per detenzione di una pistola e di sostanze stupefacenti. Hanno fatto irruzione nell'appartamento del giovane, incensurato, e in un armadio hanno trovato una pistola a salve avvolta nel cellophane, 51 dosi di eroina e altre 9 di cocaina, del peso di 6 grammi, insieme a materiale per il confezionamento. Il minore non ha dato giustificazione del possesso dell'arma e della droga, pertanto è stato condotto nell'istituto Fornelli di Bari.