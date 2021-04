Cus Bari, lavori in corso

Bari - Sono iniziati a fine marzo i lavori di riqualificazione funzionale delle palestre polisportive di sezione canottaggio e atletica del Cus Bari. Ambienti rinnovati, nuovi impianti, nuova tecnologia: questo l'obiettivo dell'intervento da 90mila euro finanziato dalla Regione Puglia. Tempo stimato per la chiusura del cantiere, 40 giorni. «Abbiamo scelto di intraprendere questi lavori – spiega l’ing. Rotondo, consigliere del Cus e direttore dei lavori – perché le strutture sono vetuste. Molte, non essendo mai stata fatta manutenzione da quando sono state costruite, ovvero negli anni Quaranta, erano abbastanza obsolescenti e presentavano problemi di funzionalità e non corrispondevano più agli standard delle strutture attuali». Un bel traguardo dunque per il presidente del Centro sportivo universitario Antonio Prezioso e dal suo consiglio direttivo. I nuovi ambienti saranno a disposizione di tutti gli atleti del Cus, professionisti e non.