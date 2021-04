Bari, controlli anti Covid, si spostano senza motivo in zona rossa: 5 multati in poche ore

BARI - La Polizia Locale di Bari, nell’ambito dei controlli anti Covid, ha sanzionato questa mattina 5 automobilisti sorpresi alla guida senza motivazione per lo spostamento. «Si ricorda – spiegano dal Comando – che la sanzione per chi viola i divieti in materia di Covid a bordo dei veicoli è aumentata di un terzo e ne risponde in solido anche il proprietario del veicolo, se soggetto diverso, in ossequio alle previsioni di cui alla legge 689/81».

Sempre nella mattinata di oggi, in centro città, sono stati sanzionati due pubblici esercizi: somministravano all’interno del locale in violazione del divieto previsto per la zona rossa.