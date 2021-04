Bari, fine settimana di vaccini anti Covid all’Istituto Tumori: si comincia oggi

BARI - Accelera la campagna vaccinale per i pazienti dell'Istituto Tumori «Giovanni Paolo II» di Bari. Grazie anche al nuovo rifornimento di fiale, in arrivo alla Regione Puglia, l'istituto oncologico barese di appresta a vaccinare no stop per tutto il fine settimana, così da raggiungere più di 2000 persone.

Si comincia oggi, venerdì 9 aprile, dalle 14 alle 24. Sabato e domenica il centro vaccini dell'Istituto sarà operativo dalle 8 alle 24. Saranno vaccinati i pazienti presi in carico dalle unità operative di ematologia, oncologia medica, oncologia medica per la patologia toracica, tumori rari e melanomi, attualmente in cura o che hanno sospeso le cure da meno di 6 mesi. Insieme ai pazienti, saranno vaccinati i rispettivi caregiver.

Tutte le attività saranno coordinate da 20 fra ematologi e oncologi dell'Istituto che hanno dato la propria disponibilità per il fine settimana, insieme a infermieri, operatori socio-sanitari, farmacisti e amministrativi.

Nell'occasione, la direzione strategica dell'Istituto ribadisce che non occorre chiamare, né prenotare, né inviare mail. È il personale dell'Istituto che, in queste ore, sta contattando i pazienti da vaccinare, secondo gli ordini di priorità definiti dalla Rete Oncologica Pugliese. Per telefono saranno comunicati il giorno e la fascia oraria prevista per la somministrazione e il paziente potrà indicare le persone che lo assistono per le quali si richiede il vaccino. I pazienti possono scaricare dal sito dell'Istituto il modulo di consenso – che contiene anche la nota informativa e la scheda per l'anamnesi – così da stamparlo a casa e portarlo già compilato e ridurre i tempi di registrazione e di attesa.