Corato, forza finestra, entra in abitazione e muore: tragedia al rione Belvedere

CORATO - Tenta di entrare in un appartamento, si accascia e muore. Dramma nel primo pomeriggio di ieri in una strada del rione Belvedere, nella periferia della città.

Un uomo di circa trent'anni ha perso la vita subito dopo essere entrato in un'abitazione ubicata in viale Ombrone. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo - per motivi ancora tutti da accertare - è entrato nell'appartamento forzando dei finestroni.

Una volta dentro, però, l'uomo - secondo alcune testimonianze in evidente stato di alterazione - è però caduto a terra esanime ed è morto. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. In quel momento in casa era presente una donna con i suoi due figli piccoli: tutti e tre sono riusciti a mettersi al riparo e se la sono cavata solo con un grande spavento.

Insieme a medici e infermieri sono intervenuti sul posto anche i carabinieri e gli agenti della polizia di Stato. Del fatto è stato informato il magistrato di turno.