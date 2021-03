Melissa è volata all'estero per la cura contro la Sma: per la piccola pugliese non c'è più tempo

La morte di un bimbo campano ha molto colpito i genitori di Melissa. Leo, di Forio d’Ischia, era affetto da Sma e aveva la stessa malattia e la stessa età della piccola monopolitana per la quale da tutta Italia sono piovute donazioni (raccolti 1,9 milioni di euro) in modo da consentirle di curarsi con lo Zolgensma, un recente farmaco di terapia genica dal costo di circa due milioni. L’infausta notizia ha avvalorato la scelta di volare all’estero, presa qualche giorno prima dalla famiglia nonostante la decisione di mercoledì scorso da parte dell’agenzia italiana del farmaco di autorizzare la somministrazione del medicinale ai bambini fino ai 21 chili di peso. Melissa, così come Paolo di Valenzano e Giovanni di Sannicandro, rientrano nei nuovi limiti (prima era destinata solo a chi non superava i 6 mesi), ma Pasquale Nigri e Rossana Messa non hanno voluto aspettare: venerdì mattina sono saliti a bordo di un aereo insieme con la figlia (hanno chiesto di non rivelare la destinazione) per raggiungere un ospedale dove si procederà immediatamente con il trattamento. «Ci sembra incredibile, ma è accaduto per davvero. Ed è solo ed esclusivamente grazie a chi ci ha sostenuto. L'Aifa ha approvato il medicinale, ma fino alla terapia possono passare mesi. Melissa questo tempo non ce l’ha. Quale genitore aspetterebbe? Nessuno. Leo non ha superato una delle tante complicazioni che anche la nostra piccola guerriera ha avuto in queste settimane. Non abbiamo ancora raccolto tutti i soldi necessari, visto che mancano quelli per il volo sanitario di ritorno, ma siamo fiduciosi che nel frattempo arriveranno grazie alla infinita generosità della gente. Grazie davvero. Grazie di cuore».