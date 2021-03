Bari, ospedale in Fiera: apre solo l'Intensiva. Migliore: «Le Asl ci diano medici e infermieri»

Il piano per l’attivazione dell’ospedale covid della Fiera del Levante «necessita di approfondimenti attuativi», in particolare sulla dotazione di personale. E dunque i tempi per andare a regime non saranno brevi. Lo ha spiegato ieri il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore, al tavolo con i sindacati.

Servono in totale 347 unità di personale, ma mancano soprattutto gli infermieri (ne servono 156). Dopo il bando straordinario ieri sono piovute altre 40 rinunce, e in pochi accettano di prendere servizio immediatamente.

La settimana prossima, dunque, si dovrebbe partire con i primi 42 posti letto a fronte dei 106 programmati in attivazione sui 152 realizzati.

