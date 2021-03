Gioia del Colle, rapinarono più volte un supermercato: arrestati in tre

I carabinieri di Gioia del Colle (Ba) hanno arrestato tre persone, S.N., 22 anni, L.M., 22, e C.N., 21, ritenuti responsabili di rapina aggravata e ricettazione, e rintracciati nel quartiere San Paolo di Bari.

Lo scorso anno, il Penny Market di Gioia del Colle in via Federico II di Svevia, in soli 3 mesi era stato preso di mira per ben due volte dai rapinatori. L’8 agosto 2020, all’una del pomeriggio, due soggetti con cappellino e mascherina, di cui uno armato di pistola, dopo aver fatto irruzione nell’esercizio commerciale si erano impossessati di circa 500 euro, sottratti dal registratore di cassa, dileguandosi a piedi per le vie circostanti. Il successivo 10 ottobre, verso mezzogiorno, ancora due rapinatori, con volto travisato con cappellino e mascherina, di cui uno armato di pistola, avevano asportato dallo stesso supermercato circa 800 euro. L’attenzione degli investigatori - fin da subito - si è focalizzata sul modus operandi dei rapinatori e sulle caratteristiche somatiche di uno dei due che, in entrambi i casi, è sembrato essere lo stesso.

Le investigazioni hanno chiarito che S.N. aveva perpetrato entrambe le rapine, la prima volta, unitamente a C.L. e, la seconda, insieme a L.M., tutti originari del quartiere San Paolo, utilizzando per la fuga nella prima occasione un’autovettura rubata il giorno stesso a Bari mentre per la seconda una macchina “pulita”. I tre rapinatori sono stati condotti nel carcere di Bari.