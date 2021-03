Bari, all’Irccs il caso del dg pensionato

BARI. Il direttore generale che va in pensione nel corso del mandato può rimanere in carica solo per altri 12 mesi, e in ogni caso non può percepire emolumenti dalle finanze pubbliche. Un parere della Corte dei conti fa emergere l’en - nesimo pasticcio nella gestione della sanità pugliese: Antonio Delvino, dg dell’Oncologico di Bari il cui mandato scade domani, è in pensione da quasi due anni. Eppure, nonostante una norma lo vieti, ha regolarmente percepito il compenso da dg: sarà costretto a restituirlo, pena la contestazione di danno erariale anche a chi lo ha nominato. L’incarico del medico bitontino, 69 anni, che dal 2016 guida l’Irccs barese, scadrà domani.

