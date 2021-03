Altamura, ottengono illecitamente contributi agricoltura per 218mila euro: 3 denunce

Hanno percepito illecitamente contributi comunitari destinati all’agricoltura per circa 218mila euro. Per questo la Guardia di finanza di Altamura (Bari) ha denunciato alla Procura tre persone per truffa aggravata, e alla Corte dei Conti per il danno erariale causato. Inoltre i militari hanno elevato sanzioni amministrative e segnalato l’accaduto all’Agenzia generale per le erogazioni in agricoltura (Agea) per la sospensione di ulteriori erogazioni e il recupero delle somme già versate.



A quanto si apprende, le tre persone denunciate, tutte residenti ad Altamura, avevano dichiarato all’Agea di aver avviato una fittizia attività agricola al fine di ottenere l'assegnazione gratuita dei cosiddetti 'titoli della Riserva Nazionale', e creare i presupposti per percepire contributi pubblici comunitari. Secondo quanto accertato dalle indagini, uno dei tre indagati, con la complicità degli altri due, ha simulato il subentro nella conduzione dei terreni comunali, estesi su circa 12 ettari, che erano stati dati in concessione a un anziano del posto. E ha finto di avere avviato una nuova attività agricola.