Covid 19 a Grumo, contagi in crescita: +40%, 1 su 3 è under 14

BARI - Negli ultimi due giorni i contagi Covid sono aumentati del 40% a Grumo Appula, comune di circa 12 mila abitanti in provincia di Bari. Lo rende noto il sindaco Michele Minenna nel quotidiano aggiornamento sulla evoluzione della pandemia, spiegando anche che dei 61 cittadini attualmente positivi il 30% ha un’età dai 6 ai 14 anni. "Si ricorda ai genitori dei minori di anni 18 sottoposti a isolamento per positività al Covid di far osservare le disposizioni di quarantena» dice inoltre il sindaco, ricordando che «la responsabilità penale della violazione delle stesse è esclusivamente a loro carico».