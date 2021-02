Bari, pestarono vigili al mercato: in cella 27enne, denunciato il padre. Gip: «Bestiale ferocia»

E’ finito in carcere il pregiudicato 27enne che lo scorso 29 gennaio avrebbe aggredito due agenti della Polizia locale di Bari all’esterno del Mercato ortofrutticolo all’ingrosso, in via Caracciolo, dove gli agenti erano a presidio di uno dei varchi di accesso. Nell’ordinanza di custodia cautelare il gip ha sottolineato la «bestiale ferocia" con cui l’uomo attaccò gli agenti «senza che questi avessero nemmeno il tempo di difendersi, causando lesioni a ciascuno con una prognosi iniziale di 15 giorni», si legge in una nota della Polizia locale.

Per l’episodio è indagato anche il padre 53enne dell’arrestato, anche lui pregiudicato, accusato di concorso nei reati di oltraggio e rifiuto di generalità, commerciante con tessera per l’accesso al mercato, che nei giorni successivi all’aggressione gli è stata revocata. L’aggressione è stata ricostruita grazie alle immagini acquisite dall’impianto di videosorveglianza.

I due, in attesa dell’apertura del mercato alle 5 del mattino, in coda per entrare con altri commercianti, avrebbero colpito i due agenti che presidiavano i varchi con spintoni, calci e pugni, accanendosi contro uno dei due operatori quando questi era ormai al suolo incastrato tra la colonnina della sbarra automatica di accesso e un’auto ferma.