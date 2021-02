Bari, scontro tra due moto in via Gentile: muore 58enne

BARI - È morto nel pomeriggio nel Policlinico di Bari, a causa delle ferite riportante in un incidente stradale avvenuto stamattina a Bari, un 58enne che era alla guida di una moto. Il mezzo, su via Gentile all’altezza del Sacrario militare, nel quartiere Japigia di Bari, si è scontrato con un’altra moto. Nell’impatto il 58enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, dove è deceduto nel primo pomeriggio. Ferito, in maniera non grave, anche l’altro conducente. Accertamenti sulla dinamica sono in corso da parte della Polizia locale di Bari, coordinata dalla Procura, che ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti.