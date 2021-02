Bari, dopo un furto tentano di investire agente: 3 arresti

Avevano appena derubato un appartamento mentre un «palo», all’esterno della palazzina, li aspettava in auto e, per sottrarsi alla cattura da parte dei poliziotti che avevano seguito i tre sospetti, avrebbe tentato di investire un agente. In tre sono stati arrestati in flagranza per furto a Bari e condotti in carcere. Si tratta dei pregiudicati Rocco Ciampa di 46 anni, Vito Genchi e Carlo Delle Foglie di 51. I falchi della squadra mobile avevano notato i tre, a bordo di due auto, aggirarsi in via Morea, nel quartiere residenziale di Carrassi. Li hanno seguiti fino a quando due hanno lasciato la macchina e sono entrati nel condominio e il terzo, Delle Foglie, è rimasto fuori a fare da «palo». Quando gli agenti lo hanno bloccato ha tentato di sottrarsi alla cattura cercando di investire uno dei poliziotti. Una volta all’interno della palazzina, i poliziotti hanno individuato l’appartamento preso di mira e hanno bloccato gli altri due mentre uscivano dall’abitazione con la refurtiva in mano: 4.000 euro in contanti, un elettrodomestico da cucina e alcune monete in lire, immediatamente restituiti ai legittimi proprietari.