Altamura, carabinieri salvano 66enne colto da malore in casa

I carabinieri di Altamura (Ba) hanno salvato la vita a un 66enne colto da malore in casa. L'uomo vive da solo nel centro storico, e solitamente va a prendere da mangiare da un ristoratore, il quale, non vedendolo per due giorni, ha allertato le forze dell'ordine. I militari sono andati a casa sua hanno provato a citofonarlo e a chiamarlo al cellulare, che squillava senza risposta. A quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono entrati, e hanno trovato l'uomo a terra in stato di semi-incoscienza, che non riusciva a muovere le gambe. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale Di Venere di Bari con un'emorragia cerebrale in corso, per essere sottoposto a intervento chirurgico. La prognosi è ancora riservata.