La stilista vietnamita Alessandra KT sceglie la Puglia per il suo nuovo shooting di moda

BARI - Dal Vietnam a Milano, fino alla Puglia nel segno della moda. La stilista vietnamita Alessandra KT e il suo brand Thanny hanno scelto Bari, e in particolare Acquaviva delle Fonti, come location per la nuova collezione moda del marchio milanese. Così uno dei palazzi storici più belli e antichi di Acquaviva si è trasformato per un giorno in un set fotografico d'alta moda, dove si sono alternate modelle e abiti sontuosi.

A spingere la stilista a scegliere proprio la Puglia per il suo shooting è stato il cuore: «Non ero mai stata qui - spiega Alessandra KT - ma un giorno, oltre 15 anni fa, durante una fashion week ho conosciuto Grazia Giorgio (acquavivese, proprietaria di una boutique ndr) che mi ha insegnato ad apprezzare i colori e i sapori pugliesi. Mi ha invitata a una sfilata nel suo negozio e mi sono affezionata così tanto alla gente, che mi ha accolto con calore e stima, che ho deciso di replicare l'esperienza portando qui una delle cose che amo di più, il mio lavoro». Il marchio Thanny è frutto della ricerca del bello nei piccoli dettagli: «Ho dato al brand lo stesso nome di mia figlia Thanny, perché è l'amore a guidare le mie creazioni e voglio che sia lo stesso anche per i miei figli, a cui passo ora il testimone per proseguire e far crescere questo progetto, con le loro idee e la loro visione. Sicuramente le mie origini asiatiche e la cultura orientale influenzano la mia arte e ispirano il nostro stile, senza però dimenticare la celebrazione dell’individualità. Chi sceglie di indossare i miei capi ha la possibilità di dire al mondo chi è, senza “dirlo” a parole».

I modelli della nuova collezione sono top secret, ma dagli scatti del backstage si intravedono tessuti setosi che fanno del particolare la loro unicità. Allo shooting realizzato con l'aiuto di Marino Caporusso, Donato Sivilla e Porzia Vitali, ha partecipato anche il sindaco di Acquaviva, Davide Carlucci, che ha voluto salutare di persona la stilista. «Sono davvero grata a chi mi ha fatto innamorare di questo paesino - conclude Alessandra KT - qui mi sono sentita a casa e, anche se Grazia Giorgio non c’è più, sono felice che abbia trasmesso la sua passione per la moda ai figli». E quando le si chiede cos'altro ha in cantiere per il futuro, risponde: «È difficile fare progetti a lungo termine data la complicata situazione della pandemia che stiamo vivendo, ma noi non ci siamo mai fermati e mai lo faremo. È il secondo catalogo che realizziamo in Puglia e non escludo di poterne realizzare altri perché, a quanto pare, c’è davvero tanto da scovare in questa meravigliosa terra».