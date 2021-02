Grumo, 60 multe per la differenziata. Il sindaco: è ora di cambiare

GRUMO - Giro di vite sulla raccolta differenziata a Grumo dove il Comune ha potenziato i controlli contro il mancato rispetto delle regole. In due mesi sono state multate 60 persone grazie all'attività della Polizia locale in collaborazione con la società che si occupa della raccolta, la Teknoservice. A dicembre 2020 il dato di raccolta è pari al 74.34%. Un ottimo risultato grazie al contributo della comunità.

Sabato scorso, invece, a margine delle verifiche compiute, sono stati multati 15 cittadini per il mancato rispetto delle modalità di conferimento.

“Abbiamo avviato un percorso virtuoso - spiega Michele Minenna, sindaco di Grumo Appula - e una serie di attività che mirano al rafforzamento della qualità della vita e dell’igiene urbana. Stiamo cambiando radicalmente il modo di amministrate, di agire, di comunicare con i cittadini. Le attività di ispezioni, avviate dalla Polizia Locale, mirano ad accertate chi, negligente nell’azione, non vuole partecipare al rinnovamento culturale e ambiante della nostra comunità. Differenziare, dunque, è un obbligo e bisogna farlo con coscienza e responsabilità ambientale”.

“Siamo in prima linea per monitorare il territorio di Grumo - aggiunge Antonio Perchiazzi, Comandate della Polizia Locale - al fine di educare e reprimere atti di sciacallaggio ambientale. Non solo. Tale attività di monitoraggio, di fatto, dal mese di novembre ha portato ad un miglioramento del sistema di conferimento della raccolta differenziata e diminuito l’abbandono di rifiuti nelle periferie cittadine. Continueremo il nostro percorso ispettivo, dunque, per scongiurare ogni azione delittuosa a tutela dell’ambiente e del rispetto delle regole”.