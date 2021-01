Bari, rissa fra stranieri in piazza Moro, colpito anche carabiniere: 3 arresti

I carabinieri di Bari la scorsa notte hanno sedato una rissa tra cittadini stranieri. Sono stati attirati dalle urla provenienti da piazza Moro e hanno notato tre cittadini somali, di 25, 26 e 34 anni, che si stavano picchiando di santa ragione, per futili motivi, colpendosi con calci e pugni. Subito intervenuti per sedare la rissa, i militari li hanno separati, ma uno dei rissanti, alla vista dei militari, ha pensato bene di colpire con dei pugni un carabiniere, che ha riportato lievi contusioni guaribili in pochi giorni. Per i tre cittadini stranieri, che dovranno rispondere di rissa e resistenza a pubblico ufficiale, si sono aperte le porte del carcere di Bari.