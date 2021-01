Bari, vigili picchiati a sangue al mercato di via Caracciolo: incastrati dalle telecamere e arrestati“

BARI - Due vigili della Polizia Locale di Bari sono stati picchiati a sangue, questa mattina nel mercato ortofrutticolo di via Caracciolo. L'episodio si è verificato attorno alle 5 di mattina all'altezza di uno dei varchi di accesso, presidiato proprio dagli agenti.

I due, padre e figlio di 53 e 27 anni, entrambi pregiudicati, probabilmente insofferenti mentre erano in attesa di entrare, avrebbero aggredito con calci e pugni e immotivatamente uno dei vigili e di conseguenza il collega intervenuto per proteggerlo. Uno degli agenti è stato anche ulteriormente pestato nonostante fosse a terra e incastrato tra la colonnina della sbarra automatica di accesso ed un un'autoveicolo fermo per l'ingresso. Gli aggressori si sono dati alla fuga ma sono stati rintracciati e qualche ora dopo grazie alle immagini dell'impianto di videosorveglianza nella struttura. Gli agenti sono stati soccorsi dal 118 e condotti al Policlinico. Per uno dei due sono state riscontrate abrasioni sul viso e una probabile frattura al setto nasale. Da valutare invece ancora le condizioni dell'altro agente con probabili fratture agli arti superiori a causa del pestaggio avvenuto mentre l'operatore era al suolo. Risponderanno a vario titolo, di resistenza e le lesioni gravi ed aggravate perché contro pubblici ufficiali. Le indagini sono ancora al vaglio della Polizia giudiziaria del Corpo e del Nucleo annonario di concerto con l'autorità giudiziaria.