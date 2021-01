Casamassima, è ai domiciliari ma spaccia dal balcone: 19enne arrestato 2 volte in 3 giorni

Un pregiudicato 19enne di Casamassima (Bari) è stato arrestato dai carabinieri due volte in tre giorni per spaccio di droga. Era finito ai domiciliari nei giorni scorsi perché scoperto mentre spacciava droga davanti all’ingresso della sua abitazione e avrebbe continuato a farlo da dentro casa, utilizzando il balcone per gli incontri con i suoi clienti. I militari, che erano appostati lì vicino, hanno notato che cedeva dalla finestra di casa un piccolo involucro a un passante. Immediatamente il sospetto cliente è stato controllato e trovato in possesso di una dose di cocaina. È quindi scattata la perquisizione a casa dello spacciatore, il quale è stato nuovamente arrestato in flagranza per spaccio di droga ed è di nuovo finito ai domiciliari.