Coronavirus, oltre 16.500 vaccinati nel Barese, quasi completata somministrazione a personale 118

Nella fase 1, in provincia di Bari sono stati vaccinati complessivamente circa 648 operatori del Dipartimento del 118, tra medici, infermieri, autisti e volontari soccorritori. L’adesione è stata quasi totale, con sole 5 astensioni. Dall’avvio della campagna vaccinale, complessivamente, sono state 16.500 le dosi somministrate dall’Asl Bari. Questa mattina, inoltre, sono partite le somministrazioni della seconda dose di vaccino anti Covid ai primi operatori del servizio 118 della provincia di Bari e al personale sanitario dell’ospedale Perinei di Altamura. I richiami del vaccino Pfizer stanno coinvolgendo anche medici Usca, tamponatori e operatori del Dipartimento, precedentemente vaccinati, in quanto categorie prioritarie per il livello di rischio contagio.