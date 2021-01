Bari, auto per disabili rubata nel parcheggio: dopo il tam tam social i ladri la restituiscono

BARI - Ladri gentiluomini dal cuore d'oro: si conclude con un lieto fine la vicenda di Maria Elena Barile Damiani, la 56enne barese affetta da sclerosi multipla a cui nei giorni scorsi, era stata rubata una Fiat Doblò nel parcheggio mercatale adiacente all’ospedale Di Venere di Carbonara. L'auto era l'unico mezzo per garantirle la mobilità e un briciolo di autonomia vista la sua disabilità. Dopo un post su Facebook lanciato dalla figlia della donna, in cui si denunciava il furto e si chiedeva ai malviventi di restituire il mezzo, la notizia grazie ai social ha avuto un'eco enorme tanto da raggiungere le orecchie dei ladri che, forse per rimorso o forse per la pressione mediatica a cui sono stati sottoposti, si sono pentiti riconsegnando l'auto alla donna con tanto di bigliettino: «Anche noi abbiamo un cuore. Scusateci non sapevamo della vostra patologia… Scusateci ancora…. I ladri». La vettura infatti è stata recuperata nel pomeriggio dai carabinieri a Valenzano che hanno contattato la signora Maria Elena. «Avete restituito a mia madre la sua libertà. Grazie! Grazie a tutti voi per averci aiutato e supportato con tutte le vostre condivisioni!» scrive su Facebook una delle figlie, Renata.