Tra Bari e Matera accordo di collaborazione su cultura, turismo e ambiente

BARI - Una collaborazione istituzionale per lavorare insieme su cultura, turismo e ambiente è l’obiettivo dell’accordo tra i Comuni di Bari e Matera, che sarà sottoscritto nelle prossime settimane.

I rispettivi sindaci, Antonio Decaro e Domenico Bennardi, si impegnano ad attuare progetti sula qualità della vita e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e ambientali locali, attivando forme di collaborazione permanenti per la definizione e la realizzazione di azioni strategiche condivise in materia di mobilità sostenibile di persone e merci, cultura e turismo, servizi per le città intelligenti finalizzati alla valorizzazione dell’ambiente, all’innovazione sociale e allo sviluppo economico, organizzazione di eventi di respiro nazionale ed internazionale.

E’ il completamento di un percorso avviato negli ultimi anni con la stipula di altri accordi istituzionali tra le due città in ambito di mobilità, con il completamento della direttrice viaria di collegamento SS 96, servizi per le città intelligenti, turismo e cultura, con l'esperienza di Matera Capitale europea della Cultura 2019 e l'attuale candidatura di Bari a Capitale italiana della cultura 2022.

«Siamo convinti che adottare un approccio territoriale integrato e di area vasta sia fondamentale per affrontare con successo le criticità e le opportunità legate a temi cruciali per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio negli anni a venire» ha detto il sindaco Decaro.

«È qui il senso di questo nuovo accordo, che rilancia il percorso positivo già condiviso in occasione di Matera Capitale della Cultura 2019 con la costituzione di un partenariato istituzionale tra comuni lucani e pugliesi e la definizione di un modello di sviluppo delle aree urbane proiettato verso il futuro e centrato sul protagonismo della società civile, sulla creatività, sulla cultura e sull'innovazione».