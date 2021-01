Bitonto, nascondeva 2,5 kg di hashish: arrestato 47enne

BITONTO - Nascondeva sotto il tappetino dell’auto 2,5 chili di droga. Un pregiudicato 47enne barese è stato arrestato dalla Polizia a Bitonto per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno fermato l’auto con a bordo l’uomo, mentre percorreva la strada provinciale che collega Bitonto e Santo Spirito, effettuando manovre azzardate in violazione del codice della strada. Dopo aver contestato le relative sanzioni amministrative, insospettiti dall’atteggiamento del conducente e considerati i precedenti penali specifici in materia di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione del veicolo, all’interno del quale, nascosta sotto il tappetino poggiapiedi del lato passeggero, è stata trovata una busta contenente 24 «panetti» di hashish, dal peso complessivo di circa 2,5 kg. Il 47enne è stato arrestato in flagranza e portato in carcere in attesa di convalida.