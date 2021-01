Dall'Albania tentano di non dichiarare 3,5 mln al porto di Bari: sventate frodi

BARI - I funzionari dell’Agenzia delle Doganale e dei Monopoli (ADM), durante i controlli ordinari nel porto di Bari sui viaggiatori e sulle merci in arrivo e partenza dall’Albania, nel 2020 hanno bloccato 221 tentativi fraudolenti di aggirare l’obbligo di dichiarazione in dogana del denaro contante - 33 in importazione e 188 in esportazione - per un valore di 3,5 milioni.

Nonostante la sensibile riduzione del traffico passeggeri causata dall’emergenza pandemica - spiega una nota dell’ADM - il risultato ottenuto nell’anno 2020 è superiore rispetto a quello dell’anno precedente, a testimonianza dell’efficacia del rafforzato presidio presso lo scalo portuale del capoluogo pugliese adottato dall’autorità doganale, in sinergia con i militari della Guardia di Finanza. Attraverso le sanzioni emesse ai sensi della normativa vigente, sono stati incamerati nelle casse dello Stato 185.000 euro, a fronte del pagamento di quanto dovuto da parte dei trasgressori.