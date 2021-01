Bari, assembramenti zona Umbertina: petardo danneggia auto in sosta

«Numerosi assembramenti di giovani e giovanissimi segnalati in serata nei luoghi consueti dell’Umbertino (via Fiume, via Cognetti, largo Adua, largo Giordano Bruno, via De Romita)» e «in via Di Crollalanza, verso le 19,30, è stato fatto esplodere un petardo sul cofano di una macchina nuova che ha riportato danni».

Lo denuncia il «Comitato per la salvaguardia della zona Umbertina» di Bari, che in un post su facebook allega foto e video degli assembramenti di ieri sera in diverse strade del rione.

"Ci si lamenta della zona rossa, della diffusione dei contagi in preoccupante crescita, della chiusura delle attività commerciali e delle conseguenze economiche - scrivono -, purtroppo la realtà è questa. Pochi irresponsabili che pregiudicano la stragrande maggioranza dei concittadini, favoriti dalla carenza di controlli. Noi facciamo la nostra parte segnaliamo, ci indigniamo, cerchiamo di sensibilizzare, ma se nessuno interviene per far rispettare le norme emergenziali in vigore sarà tutto inutile. Non servirà poi piangere sul latte versato».