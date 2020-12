Bari, beccati senza mascherine (tutti vicini) a giocare a carte in un circolo: 12 sanzioni

BARI - Dodici persone sono state sorprese e sanzionate per violazione delle norme anti-Covid a Bari da Polizia locale e Polizia di Stato. Undici di loro, quasi tutti soci, si trovavano in un circolo ricreativo nel quartiere Libertà, assembrati e senza mascherine, a giocare a carte e bere alcolici. E’ stato sanzionato anche il presidente e gestore del circolo, perché lo teneva aperto nonostante il divieto e per la somministrazione abusiva di alimenti e bevande. Disposta la chiusura immediata della sede.

«L'irresponsabilità rilevata anche in questa circostanza - dichiara la Polizia locale - è l’attestazione di quanta gente ancora non comprenda la situazione emergenziale che la nazione sta vivendo. I controlli da parte di tutte le forze di polizia proseguono con particolare attenzione anche a queste forme illecite di assembramenti».