Conversano, carenze igieniche in una casa di riposo: commissariata dopo casi di Covid

BARI - er «gravi carenze igienico-sanitarie» e per la «particolare carenza di personale per le ordinarie esigenze assistenziali», il sindaco di Conversano (Bari) Giuseppe Lovascio ha disposto il commissariamento della casa di riposo «Il vivere insieme», dove nelle scorse settimane è stato accertato un focolaio di contagi Covid con 70 positivi, 58 anziani ospiti, dei quali due poi deceduti e 4 ricoverati, e 12 operatori. Nell’ordinanza sindacale di commissariamento, si riporta l’esito di una ispezione effettuata dalla Asl il 17 dicembre, che ha evidenziato la «gravissima situazione emergenziale rilevata nella struttura per anziani» dopo il contagio di «gran parte degli operatori e quasi tutti gli anziani ospiti». La Asl ha poi "riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie anche in ambienti di residenza di ospiti in stato di sospetto o certezza diagnostica di positività al Covid», oltre alla «carenza della figura del coordinatore, di personale Oss e infermieristico».

Il sindaco ha quindi deciso di commissariare la casa di riposo, in accordo con la Asl e la Prefettura di Bari, «per la durata necessaria al superamento dell’attuale situazione di emergenza», si legge nell’ordinanza, vista «la necessità di evitare la diffusione dei contagi e garantire un’assistenza adeguata». "La situazione degli ospiti dal punto di vista sanitario è in miglioramento, con 45 anziani attualmente positivi presenti nella struttura - dice il sindaco Lovascio - , ma il provvedimento si è reso necessario per le condizioni igieniche e dell’assistenza».