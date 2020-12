Policlinico Bari assume per un anno 21 anestesisti per terapie intensive

BARI - Per far fronte «all’andamento epidemiologico della pandemia» Covid e «in considerazione del numero di posti vacanti e disponibili in organico» il Policlinico di Bari ha reclutato 21 medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, «per le esigenze delle Rianimazioni e delle sale operatorie del Policlinico e dell’ospedale Giovanni XXIII».

I medici specialisti hanno firmato un contratto a tempo determinato delle durata di un anno.