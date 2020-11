Mola di Bari, pronta postazione «drive in» per eseguire tamponi rapidi

MOLA - A Mola di Bari è pronta una postazione per i tamponi rapidi in modalità «drive through», la struttura è stata organizzata in largo Puglia, nella frazione di Cozze.

«Attraverso il coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale - sottolinea il sindaco Giuseppe Colonna - avremo la possibilità di conoscere in tempo la presa del virus sul territorio, potenziare il tracciamento, permettendoci un’azione più rapida e, quindi, una maggiore possibilità di controllo della pandemia. Un ringraziamento doveroso e sentito va all’ufficio tecnico comunale e ai volontari dell’associazione Protezione civile Rutigliano per aver messo a disposizione e allestito in tempi record la struttura che servirà ad ospitare il personale sanitario che effettuerà i tamponi».