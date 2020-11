Coronavirus, nel Barese attivate 14 postazioni drive-through per tamponi

L’Asl Bari ha completato l'attivazione di 14 drive through su tutto il territoriale provinciale, strutture dove è possibile eseguire il tampone direttamente in auto. «La nuova e capillare organizzazione dei punti tampone è in linea con l’attuale curva epidemiologica e risponde alla esigenza di prevenzione e tutela della salute della comunità», spiegano dall’Asl. Inizialmente ne erano previsti cinque. Tutte le aree attrezzate per i tamponi in auto sono dotate di segnaletica dedicata per guidare gli utenti in percorsi sicuri e differenziati che facilitano anche i tempi e le modalità di erogazione del servizio. «L'accesso ai drive through avviene esclusivamente su prenotazione tramite il Dipartimento di prevenzione», ricordano dall’Asl Bari.