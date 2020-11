Bari, prof sospeso dopo frasi sessiste replica al Rettore: «Nessun passo indietro, parole fraintese»

BARI - Il prof. Donato Mitola docente di Bioetica e Filosofia della Facoltà di Medicina di Bari risponde al Rettore Stefano Bronzini, dopo la sospensione che l'ha colpito a causa di una serie di frasi sessiste pronunciate durante una lezione online sulle donne giudici, ritenute da lui incapaci di prendere decisioni perché troppo emotive. La notizia lanciata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ha fatto il giro del web, con tanto di decisione immediata del Rettore di sospendere il professore dal suo ruolo e con relativa lettera di scuse a tutte le donne pubblicata sulle colonne del nostro giornale. A tale missiva il prof. Mitola replica così: «in risposta alla sua “ autoproclamatosi docente”, il sottoscritto è stato docente per sei anni alla Scuola Parauniversitaria Infermieri presso il convitto dell’ Ospedale Di Venere. Docente per diversi anni presso scuole di formazione professionali accreditate dalla Regione Puglia. Docente da due anni come cultore della materia presso codesta Università».

Mitola rispondendo al Rettore non torna sui suoi passi ma anzi chiede a Bronzini di rivedere la sua decisione in merito alla sospensione, sottolineando: «le mie frasi sono state totalmente fraintese. Mea culpa per gli esempi fatti, ma le slides da me trasmesse on line non riportavano contenuti sessisti, anzi nelle ultime si configurava la complementarietà dei due generi. Lei ritiene che le mie dichiarazioni siano frutto di ipotesi prive di alcun fondamento scientifico? Direi proprio di no. Sono dieci anni che mi occupo di neuroscienze anche per la mia base di medico».

Il testo integrale della lettera del docente sarà pubblicato domani sulle pagine del nostro quotidiano