Emergenza Covid ad Acquaviva una postazione drive-through per i tamponi

BARI - A partire da domani martedì 24 novembre 2020 ad Acquaviva sarà attivo il Servizio del drive-through gestito dal Dipartimento di Prevenzione Asl /BA e la Protezione Civile Regione Puglia e affidato alla Cooperativa Sociale Aliante. Lo annuncia su Facebook il sindaco di Acquaviva Davide Carlucci.

«Si tratta di un punto tamponi con accesso diretto senza scendere dalla propria vettura, presso viale della Repubblica; i cittadini saranno chiamati direttamente e dovranno recarsi nel giorno e nell’ora prestabilito dalla Asl di fronte alla scuola materna statale Nicola Capozzo, in viale della Repubblica 3».

«Il Comune - spiega - ha messo a disposizione la postazione drive dotata di pensiline e segnaletica per permette di sottoporsi al tampone in condizioni di sicurezza. La cooperativa Aliante gestirà fino a un massimo di 50 accessi giornalieri dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 18. La persona che accusa i sintomi del Covid-19 deve segnalarlo al medico di base che a sua volta provvederà a informare il Dipartimento di Prevenzione».