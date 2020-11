Bari, incendia moto per un debito di droga: arrestato 28enne

Avrebbe punito il mancato pagamento di un debito di droga di 40 euro pretendendo prima più del triplo della somma e poi incendiando il ciclomotore della vittima. La Polizia ha arrestato un 28enne barese, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e stupefacenti. L'indagine è è cominciata a ottobre, dopo la denuncia di un cittadino residente nel quartiere Picone che aveva raccontato che nella notte era stato incendiato il suo ciclomotore, parcheggiato sotto casa. Le fiamme avevano anche danneggiato altri veicoli in sosta e parte del palazzo. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato presto ad identificare il 28enne con cui la vittima aveva contratto un debito di 40 euro, per l’acquisto di marijuana, che non avrebbe pagato. Per questo lo spacciatore avrebbe richiesto che gli fosse versata una somma superiore, pari a 150 euro e, al rifiuto, dopo aver minacciato più volte il debitore, avrebbe deciso di vendicarsi incendiando il suo ciclomotore.