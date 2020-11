Covid, container vicino il pronto soccorso del Policlinico di Bari: altri 20 posti letto

BARI - Dalla prossima settimana sarà allestita in prossimità del pronto soccorso del Policlinico di Bari una postazione mobile fatta di container, con ulteriori venti posti letto Covid. Lo ha annunciato questa mattina il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore, in occasione della attivazione del nuovo reparto Covid nel padiglione Balestrazzi. Ieri la Regione ha spiegato che, laddove necessari, sarebbero stati allestiti moduli mobili in prossimità delle strutture ospedaliere che ospitano pazienti Covid.

«È assolutamente indispensabile - ha spiegato Migliore - , noi lo abbiamo richiesto già da un pò di tempo e posso anticipare che già dalla prossima settimana ci auguriamo di assicurare posti che serviranno sostanzialmente a snellire le procedure di sbarellamento dalle ambulanze in prossimità del nostro pronto soccorso, una sorta di ulteriore zone grigia, in modo tale da velocizzare proprio questo processo di accertamento della positività o meno di coloro che raggiungono la nostra struttura e creare ovviamente una maggiore disponibilità di mezzi di soccorso a sistema».