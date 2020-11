Influenza, in Puglia il picco è previsto dopo Natale

BARI - «Il picco» di epidemia di influenza "è previsto dopo Natale": è la previsione dell’Asl Bari che annuncia che ad oggi sono state consegnate 260mila dosi di vaccino in provincia di Bari. «Un numero pari alla intera campagna vaccinale dello scorso anno», viene sottolineato. «Da lunedì 16 novembre - fa sapere l’Asl - la consegna della seconda tranche di dosi vaccinali sarà estesa a tutti i comuni della provincia, esclusi Molfetta e Giovinazzo dove la distribuzione delle due prime tranche è stata già ultimata. La distribuzione del resto del quantitativo ordinato dalla Asl proseguirà per tutto il mese di novembre in linea con i tempi e la capacità produttiva delle aziende farmaceutiche che stanno rispondendo alla adesione massiccia della popolazione alla campagna vaccinale che quest’anno ha superato il 50%. La distribuzione mira a ad una soddisfazione adeguata delle richieste».