Castellana, tre docenti positive in istituto per l'infanzia

BARI - A seguito della comunicazione da parte del dirigente scolastico dell’istituto 'Angiulli-De Bellis' di Castellana Grotte (Bari) della positività al Covid-19 di tre docenti della scuola dell’infanzia di Via Putignano e della positività al test sierologico di una quarta docente, il sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo, tramite un’ordinanza, ha disposto la sospensione dell’attività scolastica nel plesso per i giorni 9 e 10 novembre. Anche una quinta maestra è in attesa di effettuare il tampone nasofaringeo.

Il Comune precisa che «le prime quattro delle cinque docenti non sono in servizio da circa dieci giorni». Oggi è già stata effettuata una sanificazione degli ambienti e sulla base dell’esito del tampone della quinta docente verranno prese ulteriori decisioni da parte degli organismi competenti.