Decaro: «Inascoltato su chiusura ipermercati nel weekend. A Bari polizia locale farà controlli»

Maggiori controlli da parte della polizia locale saranno eseguiti a Bari nei pressi dei punti vendita della grande distribuzione che, secondo l’ultimo Dpcm, possono restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi. Lo ha disposto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, il quale in una lettera al prefetto di Bari sottolinea che «le mie sollecitazioni nei confronti del Governo a

individuare prescrizioni che potessero prevenire tale situazione sono rimaste inascoltate».

Questa mattina il sindaco Decaro ha scritto alla prefetta di Bari, Antonella Bellomo, per comunicare di aver disposto maggiori controlli: «Ritengo - evidenzia il primo cittadino - che l’unico modo per evitare il perpetrarsi di comportamenti non rispettosi delle misure di profilassi sia quello di intensificare i controlli relativi al divieto di spostamento tra Comuni». Il sindaco, nel chiedere alla prefetta di coinvolgere «anche le altre Forze di Polizia», esprime "preoccupazione per quanto accade, soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, nei centri commerciali e nelle strutture della grande distribuzione, relativamente alle azioni di contrasto alla diffusione del virus». Per Decaro, tenere aperte le strutture della grande distribuzione «potrebbe avere l'effetto paradossale di favorire una maggiore e ulteriore concentrazione di cittadini» presso quei negozi, «pregiudicando così ogni forma di prevenzione di quei comportamenti individuali e collettivi non rispettosi delle regole anti covid».