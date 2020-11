Molfetta, in 15 a festa di laurea: in sette identificati e multati

MOLFETTA - Stavano festeggiando in 15 in un bar, per una laurea, in violazione delle norme anti-Covid sul distanziamento e del divieto di fare feste. E’ accaduto ieri pomeriggio nel centro di Molfetta poco prima della chiusura al pubblico del locale, dove la Polizia locale e i Carabinieri hanno sanzionato un gruppetto di persone, non del posto, che alla vista degli agenti hanno tentato di allontanarsi.

In sette sono stati comunque identificati e multati per 400 euro ciascuno; sanzionato anche il gestore del bar, che rischia ora una chiusura da cinque a trenta giorni.