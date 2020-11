Bari, beccati senza mascherina all'aperto, 8 multe al mercato di Santa Scolastica

BARI - Senza mascherina all'aperto, raffica di controlli della Polizia Locale: multate 8 persone al mercato di Santa Scolastica a Carrassi, per verificare il rispetto delle norme anticovid, in particolare l'utilizzo dei dispositivi di protezione. Cinque utenti e 3 commercianti sono stati multati con un verbale da 400 euro perché, durante le operazioni di compravendita, non indossavano l'ormai indispensabile mascherina. Gli agenti, hanno anche sanzionato due rivenditori per aver occupato abusivamente degli spazi non autorizzabili. I controlli, spiega la Polizia Locale, "continueranno, senza soluzione di continuità, anche nelle altre aree mercatali ubicate in città".