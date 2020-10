Altamura, arriva il contapersone al cimitero: massimo 2000 ingressi in contemporanea

Sta per chiudersi un cantiere nell’ala vecchia del cimitero per la sistemazione di alcuni lotti funerari. E un altro si aprirà per l’ampliamento della parte nuova. Queste le ultime novità sul fronte dei lavori pubblici e riguardano un luogo che proprio in questo periodo è maggiormente frequentato. A partire da oggi ci sarà un contapersone, per una capienza massima contemporanea di duemila visitatori, considerata la Giornata dei defunti.

Negli ultimi giorni il Comune ha pubblicato l’esito della gara d’appalto per la realizzazione di un nuovo gruppo di loculi nel lotto «H» del cimitero (parte nuova). Ben 338 le offerte pervenute alla procedura attivata da Palazzo di città in modalità telematica. Con un ribasso percentuale del 32,296% sui prezzi unitari posti a base di gara e quindi per un importo netto presunto dei lavori pari a euro 953.001,82 (più Iva e altri 58.000 euro per oneri non soggetti a ribasso), la gara è stata aggiudicata a una ditta di Cosenza, in Calabria.

Questo intervento servirà per aumentare il numero di loculi, considerando che c’è una carenza che può portare in breve tempo a una saturazione. Ne saranno realizzati 1.600.

Nel contempo sta per concludersi il risanamento dei lotti di loculi (gruppo H-R) presenti nella parte vecchia del camposanto. Erano in condizioni precarie, con copiose infiltrazioni di acqua. Per questo è stata effettuata la messa in sicurezza delle strutture, oltre alla realizzazione di circa 70 loculi aggiuntivi e 300 ossari e alla predisposizione di un ascensore.

Da oggi, venerdì 30 ottobre, si prevede una maggiore affluenza al cimitero. Per questo la sindaca Rosa Melodia ha varato delle disposizioni, contenute in un’ordinanza, in materia di emergenza epidemiologica per la seconda ondata di contagi.

In base al provvedimento, è consentito l’accesso all’area della necropoli fino a un massimo di 2.000 visitatori contemporaneamente. Vigono l’obbligo del distanziamento e di uso di mascherine e guanti (a eccezione dei bambini al disotto dei 6 anni nonché dei visitatori con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle protezioni individuali) e il divieto di assembramento.

Sempre per regolare i flussi, gli accessi all’area sono differenziati tra entrate e uscite.

Anche quest’anno, inoltre, è stato potenziato il servizio di trasporto locale con corse gratuite di bus navetta da e per il cimitero, ogni 30 minuti, in modo da coprire le varie zone urbane ed evitare un eccesso di traffico nell’area. L’obiettivo è dare a tutti, soprattutto agli anziani, la possibilità di muoversi in autonomia, senza dover fare ricorso all’utilizzo dell’auto. Il servizio partirà domani, sabato 31 ottobre, e durerà fino al 3 novembre.